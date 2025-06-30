Ливни стали причиной мощных наводнений в Афганистане и Пакистане

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aimal Zahir; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

От стихийного бедствия пострадали тысячи семей.

Тысячи афганских семей пострадали из-за разрушительного наводнения. Погибли четыре человека. Всему виной — проливные дожди в регионе. Две провинции оказались затоплены.

Местные жители были вынуждены покинуть дома. Волонтеры раздают им еду и палатки для сна. Для спасения тех, кто не успел покинуть зону бедствия, власти направляют вертолеты.

Беда пришла и на восток Пакистана. Пострадали десятки человек, есть и погибшие. Число жертв постоянно растет, а вода не отступает. Синоптики предупреждают: проливные дожди только усилятся и совсем скоро накроют новые регионы.

Несколько регионов Китая также оказались затоплены из-за ливней, об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Местные жители описывают это наводнение как самое страшное за последнее десятилетие. Ситуация во многих районах близка к критической. Нет ни питьевой воды, ни электричества. Первые этажи жилых домов затоплены.