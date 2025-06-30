Мир высоких скоростей: дети из Мариуполя посетили автодром «Игора Драйв»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк; 5-tv.ru

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Ребята посмотрели заезды, а также пообщались с гонщиками.

Путешествие в мир высоких скоростей совершили дети из Мариуполя. Во время летних каникул школьники посетили самый современный автодром страны — «Игора Драйв» под Петербургом.

Северная столица и Мариуполь — города-побратимы. Поэтому такие поездки уже стали доброй традицией. Для подростков организовали увлекательную программу и показали то, что обычно скрыто от зрителей. После заездов дети смогли вблизи рассмотреть гоночные болиды и пообщаться с пилотами.

«Они на этих поездках общаются с гонщиками, то есть их проводят по гаражам, по паддоку, они смотрят, как команды собираются, настраиваются, готовятся к гонкам. И есть время для того, чтобы спокойно пообщаться с настоящими гонщиками-профессионалами, задать им вопросы все интересующие, узнать все секреты. И гонщики активно с детьми общаются», — рассказала директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Поездку на автодром организовал Благотворительный фонд помощи детям Донбасса. За четыре года здесь побывали больше двух тысяч школьников из Мариуполя. Эмоции от таких путешествий останутся в их памяти на многие годы.