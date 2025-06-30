Редкоземельная столица Донбасса: как ВС РФ освобождали село Шевченко в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Наши военные придумали, как эффективно использовать электромотоциклы.

Куда более рискованную тактику применили бойцы, освободившие село Шевченко. Его еще называют редкоземельной столицей Донбасса. Именно здесь расположены самые крупные в республике запасы лития. Противник ожидал, что наши штурмовые отряды подойдут со стороны леса. Но российские подразделения застали боевиков врасплох. Ключевую роль сыграли электромотоциклы. С героями этой операции пообщался военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Операция по освобождению села Шевченко на юго-западе Донецкой Народной Республики продлилась несколько недель. Сначала бойцам 57-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» пришлось зачистить прилегающие лесополосы. И только после этого, ударами сразу с нескольких направлений заходить в населенный пункт.

«Ребятам пришлось очень тяжело, конечно. Потому что это был мощный укрепрайон. Порядка 400 домов. Ну что говорить, там две школы в этом населенном пункте. Мужеством, храбростью, отвагой. Смогли, сумели, победили», — рассказал заместитель командира по военно-политической работе 57-й гвардейской мотострелковой бригады группировка «Восток» с позывным «Прометей».

Шевченко — не просто село. Это редкоземельная столица Донбасса. Именно здесь находятся самые крупные разведанные запасы лития — почти 14 миллионов тонн. Глубина залегания от 70 до 130 метров. Примечательно, что штурмовали Шевченко с помощью транспорта на литиевых аккумуляторах.

В последнее время штурмовики все чаще используют не обычные мотоциклы, а электрические. Так он примерно едет, довольно бодро. С бензиновым, конечно, не сравнить, но тоже неплохо. Его главное преимущество в том, что он, во-первых, бесшумный, а во-вторых, он не светится в тепловизор, потому что нет двигателя раскаленного. Штурмовики накрываются противодронным пончо, становятся невидимыми для ночных дронов и едут на штурм.

Боец с позывным «Маэстро» одним из первых заехал в Шевченко. Задача его группы была — захватить плацдарм на окраине, куда могло бы подходить подкрепление.

«Мы подобрались как можно ближе к деревне на исходник и все, и малыми группами на мотоциклах бесшумных заехали. Мы двигаемся либо по темноте, либо рано утром. Противник ждет нас в лесополосах, мы заезжаем полями. В первые домики заскочили, все, закрепились, подлетела подмога и все зачистили. То есть брали в окружение, кочергой, так сказать, то есть по всем фронтам», — рассказал боец с позывным «Маэстро».

Эта часть операции, когда нужно преодолеть километры открытого пространства, самая сложная и опасная. Оборона ВСУ строится на дронах. В самом селе, где есть укрытия, воевать уже проще.

«В этот раз заскакивали все на мотоциклах. Во-первых, необходимо было заскакивать по одному. Противник контролирует небо своими разведчиками плюс FPV-дронами, заскакивали на мотоциклах даже с выключенными фарами. Как на таковую, на свою живую силу они не рассчитывают. Во-первых, ее не так много, во-вторых, они нехотя всегда вступают в стрелковый бой. И основная оборона у них — это, да, они с расстояния: минометы, FPV, сбросы с БПЛА и «Баба-Яга», — рассказал боец с позывным «Козерог».

Противник потерял в Шевченко до двух рот. Это около двухсот человек. Сейчас село под нашим полным контролем. Над ним развивается государственный флаг России и боевое знамя 57-й гвардейской бригады.