Заслуженный тренер РФ по настольному теннису Евгений Эдель скончался в 76 лет

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Он воспитал многих известных спортсменов.

После продолжительной болезни умер заслуженный тренер Российской Федерации и мастер спорта СССР по настольному теннису Евгений Эдель. Об этом сообщила пресс-служба российской Федерации настольного тенниса.

Тренер скончался на 77-м году жизни.

«Евгений Олегович на протяжении многих лет был одним из лучших тренеров нашей страны. Начав работать в далекие 70-е, он воспитал большое количество высококлассных теннисистов, многие из которых составили славу отечественного настольного тенниса», — отмечается в материале.

Тренерская карьера Евгения Олеговича началась в московской спортивной школе «Спартак». Позже он перешел в клуб «Шахтер», где и воспитал целую плеяду победителей и призеров чемпионатов России и Европы.

Среди учеников Эделя выделяются такие спортсмены, как Максим Шмырев, Алексей Смирнов, Алексей Ливенцов, Кирилл Скачков, Екатерина Эдель, Юлия Прохова и Ольга Воробьева.

К тому же Евгений Олегович не раз возглавлял сборные России и Москвы. Под его руководством «Виктория-МОЭК» стала сильнейшей в клубном чемпионате страны.

Федерация соболезнует родным и близким Евгения Эделя.

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