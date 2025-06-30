«Подражают взрослым»: почему нельзя наказывать детей за ложь

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ребенок врет с целью завоевать авторитет.

Наказание детей за ложь не приведет ни к чему хорошему. Ребенок лишь начнет врать более искусно. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала практикующий детский психолог психолог Надежда Махмутова.

«Наказывать ребенка за ложь или нет? Я категорически против. Почему? Потому что ложь всегда за собой несет что-то. Почему дети врут? Во-первых, самое распространенное — это страх наказания. И вот представьте картинку: ребенок вам врет, потому что боится вашего наказания, а вы сверху за ложь еще его сильнее наказываете. Ребенок будет просто врать более искусно», — поделилась эксперт.

Вторая же причина, почему ребенок врет, по мнению Махмутовой, связана со стремлением получить через ложь то, что он не получил просто так. Психолог считает, что при таком сценарии нужно учить детей договариваться, заявлять о своих потребностях и аргументировать свои желания. По мнению врача, необходимо банально развивать эмоциональную волевую сферу ребенка.

Также дети могут врать с целью завоевать авторитет среди взрослых или же своих сверстников. Причиной такого поведения может быть нехватка любви, понимания, принятия и поддержки. Психолог советует уделять больше внимания налаживанию эмоциональной связи родителей с ребенком.

Последняя причина связана с поведением взрослых. Эксперт призывает обратить внимание на самих себя, ведь дети подражают тем, кто старше. Если врет взрослый, то врет и ребенок. По мнению Махмутовой, необходимо выявить причину вранья именно вашего ребенка и работать с причиной, а не просто наказывать. По словам специалиста, наказания за ложь не имеют как такового смысла.

Также эксперт посоветовала ввести некие ритуалы, которые будут минимизировать ложь. Хорошей практикой Махмутова называет «час правды» раз в неделю, когда ребенок, не боясь наказания, может рассказать о том, где он «напроказничал», что у него накопилось. Это поможет развить доверительные отношения между ребенком и взрослым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что опальные Меган Маркл и принц Гарри, уже долгое время проживающие в США, решили сделать своим детям английские паспорта.