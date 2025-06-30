Маленькие фантазеры: почему врут дошкольники

Фото, видео: 5-tv.ru

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В три года ребенок искренне верит, что можно оживить очки.

Дети начинают использовать ложь для достижения своих целей только после семи лет. Раньше же они ее практически не отделяют от правды. Об этом в беседе с 5-tv.ru поведала практикующий детский психолог психолог Надежда Махмутова.

«Вообще, что касается детской лжи, важно понимать, что детская ложь от взрослой отличается. И если взрослые люди нашего с вами возраста врут с определенной целью, чтобы что-то получить, чего-то избежать, для манипуляций и так далее, то до определенного возраста мы не можем говорить о том, что ребенок врет целенаправленно», — рассказала эксперт.

По словам психолога, стоит разделять детскую ложь по возрастам. Для двух-трехлетних детей вранье просто-напросто неотделимо от правды. Махмутова отметила, что в этом возрасте дети искренне верят в воображаемых детей. Эксперт привела пример с очками, которые, по мнению малышей, правда можно оживить, и они начнут разговаривать. В целом, до трех лет ложь для детей таковой не является.

Следующая категория, по мнению специалиста, это дети от трех до пяти-шести лет. Именно в этом возрасте развивается фантазия и воображение. При этом, по словам Махмутовой, у детей еще слабо развита эмоционально-волевая сфера. К тому же в этом возрасте ребенок только начинает различать факты, реальность и ложь. Психолог подчеркнула, что до шести лет дети не различают абстрактные понятия.

Махмутова считает, что только после семи лет дети начинают разделять правду и ложь. Более того, они прибегают к вранью как к способу достижения целей. По мнению психолога, очень важно понимать, почему ребенок врет.

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