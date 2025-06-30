Песков: многое в переговорах с Украиной зависит от позиции киевского режима

Фото: © РИА Новости/Михаил Синицын

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он отметил, что требования России «хорошо известны».

В Кремле ожидают продолжения переговоров между Россией и Украиной. Дальнейший ход переговоров во многом будет зависеть от позиции Киева, сообщил 29 июня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в эфире телеканала «Первый информационный».

«Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что результаты переговоров в значительной степени определяются позицией Киева и тем, насколько активно Соединенные Штаты будут участвовать в качестве посредника между двумя странами.

«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима», — отметил он.

Он отметил, что позиция России «хорошо известна». В ходе переговоров важно учитывать «реальное положение дел на Земле», подчеркнул Песков.

Министерство иностранных дел Турции в пятницу, 27 июня, сообщило о готовности организовать встречу между представителями России и Украины. Глава ведомства Хакан Фидан также выразил мнение о позициях обеих стран перед началом третьего раунда переговоров, подчеркнув, что при эффективном участии посредника стороны могут достичь взаимопонимания.

В тот же день президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ходе предстоящих переговоров с Украиной планируется обсудить меморандумы между двумя государствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил об оперативном контакте переговорщиков России и Украины.