Песков: многое в переговорах с Украиной зависит от позиции киевского режима
Фото: © РИА Новости/Михаил Синицын
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Он отметил, что требования России «хорошо известны».
В Кремле ожидают продолжения переговоров между Россией и Украиной. Дальнейший ход переговоров во многом будет зависеть от позиции Киева, сообщил 29 июня Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в эфире телеканала «Первый информационный».
«Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — заявил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что результаты переговоров в значительной степени определяются позицией Киева и тем, насколько активно Соединенные Штаты будут участвовать в качестве посредника между двумя странами.
«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима», — отметил он.
Он отметил, что позиция России «хорошо известна». В ходе переговоров важно учитывать «реальное положение дел на Земле», подчеркнул Песков.
Министерство иностранных дел Турции в пятницу, 27 июня, сообщило о готовности организовать встречу между представителями России и Украины. Глава ведомства Хакан Фидан также выразил мнение о позициях обеих стран перед началом третьего раунда переговоров, подчеркнув, что при эффективном участии посредника стороны могут достичь взаимопонимания.
В тот же день президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ходе предстоящих переговоров с Украиной планируется обсудить меморандумы между двумя государствами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил об оперативном контакте переговорщиков России и Украины.