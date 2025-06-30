Едва не сдуло: самолет чуть не перевернулся при посадке в Индонезии

Самолет Boeing 737 чуть не перевернулся при посадке в Индонезии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Soeren Stache; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На борту находился 141 пассажир.

В аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге, Индонезия, самолет Boeing 737 чуть не потерял управление из-за сильного ветра и проливного дождя. На борту воздушного судна находился 141 пассажир. Об этом стало известно от FL360aero 29 июня.

«При приближении к взлетно-посадочной полосе сильный боковой ветер сдул самолет и накренил его на бок», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

В сообщении отметили, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолет совершил успешную посадку. В результате инцидента никто из пассажиров не получил травм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в субботу, 28 июня, в Приморском крае разбился легкомоторный самолет. Катастрофа случилась рядом с аэродромом государственной авиации Новонежино. По этому случаю возбуждено уголовное дело. Специалисты проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

По информации, полученной от правоохранительных органов, самолетом управлял мужчина 1969 года рождения. Он погиб в результате крушения. На борту в момент происшествия больше никого не было.