Министр экологии Крыма назвала причину пожара возле Алушты

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Telegram/ГУ МЧС России по Республике Крым/crimea_mchs; 5-tv.ru

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Для тушения привлечены два вертолета МЧС РФ.

Предварительной причиной пожара около Алушты на южном берегу Крыма названо неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова в своем Telegram-канале.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Люди, берегите лес, бережно обращайтесь с огнем. В пять утра первый вертолет снова прилетит и приступит к тушению пожара. Очень надеемся, что ночью будет более-менее спокойно. Локализацию пока не объявляем. На ночь здесь остаются люди, будут продолжать тушить пожар», — рассказала Шевцова.

По данным регионального управления МЧС, на тушении пожара в Алуште сейчас работают 307 человек и 52 единицы техники. Помимо сотрудников Главного управления на происшествии задействованы представители Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и Министерства обороны РФ. Также огнеборцам помогают два вертолета Ми-8, которые совершили суммарно 37 сбросов воды (всего 111 тонн).

Тушение пожара осложняется гористой местностью. Однако сотрудникам МЧС удалось не допустить увеличения площади возгорания, зафиксировав его на пяти гектарах.

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