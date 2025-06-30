«Отец сломал нос»: Инстасамка рассказала о семейной драме своего мужа

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Супруг артистки лег под нож хирурга не из-за прихоти.

Российская певица и блогер Дарья Еропкина, более известная как Инстасамка, рассказала, что пластическая операция ее мужа — музыкального продюсера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) — это вовсе не прихоть, а необходимость. Дело в том, что нос ему сломал родной отец во время драки.

«Он сделал себе нос из-за того, что он был сломан. У него были очень напряженные отношения в семье, и отец сломал ему нос. И после этого ему пришлось делать две операции. Можно ли над этим смеяться? Я даже не знаю», — рассказала исполнительница в своем блоге.

За изменение внешности часто критикуют и саму Инстасамку. Причем Дарья долгое время жаловалась на постоянный насморк, причиной которого стала неудачная процедура у косметолога.

Инстасамкасостоит в отношениях с Moneyken с 2019 года. Пара связала себя узами брака в 2021-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Инстасамка решила вернуть себе естественную красоту.