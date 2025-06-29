«Убрать кружку для подаяний»: Зеленскому запретили выпрашивать помощь на саммите НАТО
Зеленскому не позволили выпрашивать помощь на саммите НАТО
Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak
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Сам президент Украины приехал на мероприятие в деловом костюме, чем удивил журналистов.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволили просить у союзников помощи во время саммита НАТО в Гааге. Об этом пишет издание Strategic Culture.
«Владимира Зеленского пригласили присутствовать, но ему сказали убрать свою кружку для подаяний», — говорится в статье.
Также отмечается, что Зеленский пришел на мероприятие в непривычном для себя образе — официальном костюме, как и подобает на деловых мероприятиях. Видимо, это было еще одно условие от союзников.
И это, как отмечают авторы материала, стало еще одним свидетельством того, что организаторы саммита НАТО решили отдать приоритет американскому лидеру Дональду Трампу.
Саммит НАТО в Гааге не принес успеха для Зеленского, он присутствовал на нем лишь в качестве наблюдателя. В конечном виде декларации Североатлантического альянса нет привычной формулировки о том, что военно-политический блок привержен политике открытых дверей. Вместо этого лишь общая формулировка о том, что «союзники подтверждают свои долгосрочные национальные обязательства по поддержке Украины».