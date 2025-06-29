«Я до 29 лет жила с мамой и папой»: почему Анна Снаткина не спешила выходить замуж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Актриса всегда была очень избирательна. Завоевать ее сердце смог лишь один мужчина.

Актриса Анна Снаткина жила с родителями до 29 лет. Ни громкие романы, ни стремление «поскорее выскочить замуж» ее не волновали. Об этом она рассказала в интервью Надежде Стрелец.

По словам Снаткиной, предложения руки и сердца поступали — но ни одно не стало тем самым. Первым человеком, ради которого она решилась на серьезные перемены, стал актер Виктор Васильев.

«Я не от каждого мужчины была готова принять предложение о вступлении в брак. Часто отказывала. Говорю без лишней скромности, да, мне делали предложения. Но я понимала, что это не мои люди. Я вообще до 29 лет жила с мамой и папой. Очень правильным ребенком была. И к Виктору переехала только тогда, когда мы поженились», — рассказала актриса.

В клубе актриса оказалась впервые тоже в 29 лет — будущий муж настоял. Но вместо веселья был дискомфорт: шум, толпа и чужая атмосфера. В отличие от Анны, Васильев в молодости любил вечеринки, был легким и открытым. Она — наоборот: тихая, сосредоточенная на работе, почти без свободного времени.

В начале карьеры Снаткина снималась в нескольких проектах одновременно. О личной жизни почти не думала, не говоря уже о свиданиях. Виктору она не раз отказывала из-за отсутствия свободного времени. А когда, наконец, выбрала единственный выходной, чтобы увидеться с ним, получила неожиданный ответ.

«Утром звоню ему и говорю: «Ну что во сколько? Где? Когда?». А он мне в ответ: «Ой, а я забыл, прости и так далее», — вспомнила Анна.

Актриса тогда раздражения решила не скрывать.

«Я ему тогда сказала: „Значит так, Витя, я не из твоих бывших или нынешних девушек, с которыми можно так поступать!“. Ну и за этим некоторый текст последовал — не буду его сейчас пересказывать», — поделилась Снаткина.

Она отметила, что спустя время осознала, что тогда немного перегнула палку, и сейчас бы так уже себя не повела, если бы ситуация повторилась.

Ранее 5-tv.ru писал про мнение Анны Снаткиной насчет популярности военного кино.