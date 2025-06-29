«Терапия для души»: Ирина Ортман спела для пациентов донецкой больницы

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вместе с ней в столицу ДНР прибыли и волонтеры, чтобы передать гуманитарную помощь.

Певица Ирина Ортман выступила перед пациентами больницы в Донецке. Артистка приехала не одна — вместе с поэтом Виктором Денисовым и участниками организации «Знай наших». Цель акции — доставить гуманитарную помощь и поддержать людей песней и словом.

Началось все 20 июня в Астрахани. На сцене ДК «Аркадия» состоялся большой благотворительный концерт, в котором приняли участие Ирина Ортман и Виктор Денисов. Все собранные средства были направлены в донецкие госпитали и на помощь бойцам СВО.

Среди зрителей были участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и их родные. Со сцены звучали хиты, авторские песни и стихи.

«Этот концерт — не просто музыка, а настоящая терапия для души. После таких вечеров понимаешь: мы не одни», — приводятся слова зрителей на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Спустя несколько дней артистка уже пела в Донецке. Концерт был приурочен ко Дню медика и Дню начала Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР.