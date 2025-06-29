Актрису из «Твин Пикса» Ребекку Дель Рио нашли мертвой в Лос-Анджелесе
Фото: Chris Pizzello/AP/ТАСС
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В последние годы жизни артистка выступала с оркестром — ничего не предвещало беды.
Умерла певица и актриса Ребекка Дель Рио, известная по ролям в сериалах «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв». Об этом сообщило американское издание Variety.
Отмечается, что тело было найдено в резиденции артистки в Лос-Анджелесе. Артистке было 57 лет. Причина смерти не сообщается.
«На данный момент нет дополнительной информации о причинах смерти», — говорится в сообщении.
В последние годы своей жизни Ребекка выступала с оркестром Red Room, исполняя композиции из «Твин Пикса». Незадолго до смерти она также приняла участие в благотворительном мероприятии, посвященном фильму «Малхолланд Драйв».
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