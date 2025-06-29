«Ей мужик ее изменяет. Карма»: модель Линникова высказалась о семье Костенко

Фото: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv

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«Мисс Россия — 2022» обвинила коллегу в разрушении брака Бузовой и Тарасова.

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова обвинила модель Анастасию Костенко в разрушении брака певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова, заявив, что та увела мужа у звезды.

«Костенко вообще в семью влезла и отбила у Бузовой мужика! Позор», — заявила Линникова в личном блоге.

При этом модель выразила сочувствие Костенко, отметив, что сейчас в ее семейной жизни не все так гладко.

«А мне вот реально грустно за Костенко. Влезла в чужую семью, а сейчас ей мужик ее изменяет и свекровь не любит ее. Карма», — добавила она.

Костенко молчать не стала. В ответ она процитировала басню Ивана Крылова «Слон и Моська», и сравнила Линникову с клопом.

Костенко и Тарасов познакомились в 2016 году, вскоре после его развода с Бузовой. В 2018 году они поженились, сейчас воспитывают четверых детей. Бузова же до сих пор не замужем, она продолжает мечтать о счастливой семье с детьми.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тарасов упрекнул родившую четверых Костенко за вялую тренировку.