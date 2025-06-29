Не по стопам матери: дочь Глюкозы определилась с профессией

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Наследница артистки всегда проявляла интерес к естественным наукам.

Старшая дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, Лидия окончила школу в этом году и заявила о намерении связать свое будущее с медициной. Об этом она рассказала на Всероссийском выпускном балу в Кремле.

По словам Лидии, она всегда проявляла интерес к естественным наукам — особенно к химии и биологии. Сейчас она рассматривает возможность поступления в медицинский вуз и в дальнейшем — специализации по патологоанатомии.

«Если пойду в медицинский, то, возможно, потом смогу перейти на патологоанатомию. Это мне было бы очень интересно. Пока что это просто мечта», — отметила она.

Ранее Лидия дважды была отчислена из школы из-за дисциплинарных нарушений, после чего перешла на семейное обучение. Девушка занималась с репетиторами и параллельно развивала творческую карьеру.

«Я поняла, что числиться в школе и хорошо учиться у меня бы просто физически не получилось. Мой последний год был невероятно напряженным и тяжелым!» — рассказывала Лидия.

Мать поддержала решение дочери, заявив, что современная школьная система не адаптирована к реальным условиям жизни подростков.

В настоящее время Лидия продолжает самовыражаться и искать себя — активно экспериментирует с образом и стилем.

«Ходить с одним и тем же цветом волос или с одной и той же прической надоедает. Если внутри возникает ощущение, что нужно что-то новое, я следую за этим ощущением», — пояснила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог прокомментировал эпатажное поведение певицы Глюкозы.