Пожар произошел в отеле в историческом центре турецкой Антальи

Фото: 5-tv.ru

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Огонь перебросился на находящиеся рядом дома и постройки.

В историческом центре турецкой Антальи произошел пожар в небольшом отеле. Об этом сообщает местная телерадиокомпания TRT.

По предварительной информации, пламя охватило небольшую гостиницу, которая находится в квартале Калеичи. Возгорание произошло после полудня. Причины — неизвестны. Огонь быстро распространился на всю крышу здания, а затем перекинулся на соседние дома и постройки.

Сообщается, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Они потушили возгорание при помощи сильных струй воды. На месте работают спасатели. На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у берегов Приморья загорелся катамаран. ЧП произошло в заливе Петра Великого. В момент инцидента на палубе находились пассажиры и экипаж судна, чтобы спастись им пришлось прыгать в воду. Многие люди получили ожоги рук и сильный стресс. После эвакуации пострадавшим не была оказана медицинская помощь. Организаторы поездки пообещали возместить ущерб, однако никакой другой поддержки туристам предоставлено не было.