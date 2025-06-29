«Моя Богиня»: Александр Петров трогательно поздравил свою супругу с 24-летием

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Также актер поделился фотографиями маленького сына — Федора.

Актер Александр Петров поздравил свою супругу Викторию с днем рождения. Трогательный пост он разместил у себя на странице в социальной сети.

Жене популярного российского актера — Александра Петрова — исполнилось 24 года. Пользуясь случаем, 36-летняя звезда телеэкранов еще раз признался молодой супруге в любви.

«Я так благодарен Вселенной, что мы тогда чудесным образом встретились и наши жизни изменились, слившись в одно сплошное волшебство, заботу, доброту, бережность и любовь! Я тебя очень люблю и хочу только одного — чтобы ты всегда была счастлива! Я во всем и всегда за тебя, моя Богиня, моя любимая жена!»— написал актер.

В своем посте артист также подчеркнул достоинства его избранницы: доброту, искренность, ум и красоту.

Кроме того, Александр Петров порадовал поклонников свежими фотографиями. На некоторых кадрах любимец миллионов позирует вместе с маленьким сыном — Федором.

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Александр Петров и Виктория познакомились в 2023 году на улице — около Патриарших прудов в Москве. По словам артиста, встреча была случайной. Сразу после этого влюбленные пошли в ЗАГС. Весной 2025-го у них родился первенец.

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