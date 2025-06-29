«Политическое самоубийство»: Маск о законопроекте Трампа о расходах и налогах

Фото: Reuters/ALLISON ROBBERT

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Американский предприниматель высказал мнение о последствиях внедрения нового закона, представленным Трампом, для Республиканской партии.

Основатель «Tesla» Илон Маск охарактеризовал одобренный сенатом законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах как «политическое самоубийство» для Республиканской партии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ссоре Илона Маска с Дональдом Трампом из-за представленного американским лидером законопроекта о бюджетной политике, который сократит социальные расходы, но увеличит государственный долг США. Маск, в свою очередь, назвал этот законопроект «отвратительной мерзостью».

Трамп же заявил, что был разочарован Маском, отметив их долгое сотрудничество. Позже американский бизнесмен опубликовал в социальной сети, что сожалеет о своих высказываниях в сторону президента США.

Вскоре миллиардер снова высказался о законопроекте Трампа об увеличении госрасходов и отметил, что это станет следствием долгого рабства США и повысит его на пять триллионов долларов, добавив, что это является «самым большим увеличением в истории».

Напомним, Илон Маск оставил политическую деятельность и покинул Белый Дом, где занимал должность главы Департамента государственной эффективности США.