Фото, видео: 5-tv.ru

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Российский дипломат приехал в Киргизию с рабочим визитом на два дня.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Российский дипломат прибыл в Киргизию с официальным визитом. Там он пробудет два дня — 29 и 30 июня. В рамках поездки Сергей Лавров должен провести переговоры со своим коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе переговоров с киргизской стороной будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, ранее сообщалось, что глава МИД РФ встретится с главой республики Садыром Жапаровым, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посол РФ в Молдавии призвал пересмотреть решение о закрытии Русского дома.