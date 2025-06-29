Сотрудники ТЦ во Владивостоке пострадали, надышавшись неизвестным газом

Фото, видео: 5-tv.ru

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По предварительной информации, восемь человек отравились.

Сотрудников и посетителей торгового центра во Владивостоке срочно эвакуируют. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным Минздрава Приморья, в результате происшествия в гипермаркете «Реми» отравление получили восемь человек. На кадрах, которые сейчас активно распространяются в социальных сетях, видно, как люди помогают друг другу выйти из здания на улицу. Некоторые из сотрудников ТЦ не могут даже самостоятельно передвигаться.

В МЧС сообщили, что спасателям поступил вызов, в котором говорилось о запахе газа в ТЦ. Посетителей и персонал сразу же эвакуировали. Сейчас проводится проверка, а также выясняются все делали происшествия.

В свою очередь, прокуратура Приморского края отмечает, что медики обследуют пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет Як-18Т. Инцидент произошел в районе деревни Паново недалеко от Коломны. После крушения лайнер загорелся. На месте ЧП были обнаружены тела четырех человек.