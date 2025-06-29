В Тобольске школьник на электросамокате врезался в легковой автомобиль

Школьник на электросамокате врезался в легковой автомобиль в Тобольске

Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Тюменской области/gibdd72; 5-tv.ru

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Обстоятельства происшествия выясняются.

В Тобольске Тюменской области столкнулись электросамокат и легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госавтоинспекция (ГАИ) по региону.

«14-летний подросток ехал на электросамокате по проезжей части в крайней левой полосе, водитель встречного „Дэу Матиз“ поворачивал налево на парковку», — отмечается в ведомстве.

По сообщениям ГАИ, в результате аварии школьник получил ушиб грудной клетки и колена. Ему назначено амбулаторное лечение. Также в ведомстве подчеркнули, что мощность электросамоката 600 ватт, а следовательно, для управления им требуется водительское удостоверение категории «А1». Школьник же документ не имеет.

Автоинспекция отмечает, что обстоятельства происшествия выясняются.

По данным МВД, в 2024 году число аварий с электросамокатами выросло на 42,8%, до 4420 ДТП. За год погибли 54 человека, среди них шесть детей. Больше всего происшествий в Москве (1320), Красноярском крае (406) и Нижегородской области (234). Санкт-Петербург расположился на пятом месте. Юристы отмечают, что любая авария с участием самоката — это ДТП, а следовательно, и обращаться следует в ГИБДД.

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