«Долговое рабство»: Илон Маск раскритиковал новый законопроект Трампа

Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К тому же стоит готовиться к сокращению миллионов рабочих мест.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что новый законопроект Дональда Трампа об увеличении государственных расходов станет причиной долгового рабства США.

«Этот законопроект повышает потолок долга на пять триллионов долларов, что является самым большим увеличением в истории, ставя Америку на быструю полосу к долговому рабству», — говорится в сообщении.

К тому же, Маск отметил, что последний законопроект сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесет стратегический вред многим современным отраслям.

В начале июня Маск резко раскритиковал новый проект федерального бюджета США, который предложила администрация Дональда Трампа. Бизнесмен и вовсе назвал его «отвратительной мерзостью». По мнению миллиардера, новый проект увеличит дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов. Также он возложит непосильное долговое бремя на американцев. Спустя два дня, 5 июня, Маск публично поддержал идею об объявлении импичмента Трампу. Тем временем глава Белого дома заявил, что расторжение всех контрактов с Илоном — это самый простой способ сэкономить бюджетные средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отец американского предпринимателя и инженера Илона Маска Эррол высказал сомнения о планах сына запросить у России политическое убежище.