Мечтают вернуться: иностранные гости поделились впечатлениями от «Алых парусов»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Санкт-Петербург посетили жители Венесуэлы, Нигерии и Пуритании и других государств.

Иностранные гости загадывают желания на празднике «Алые паруса» и мечтают еще раз вернуться в Санкт-Петербург. Об этом туристы из зарубежных стран рассказали корреспонденту 5-tv.ru.

На празднике «Алые паруса» присутствовало много гостей из самых разных уголков нашей планеты. Все они остались под большим впечатлением от данного мероприятия и, конечно же, хотели бы вернуться сюда вновь.

Например, студентка из Венесуэлы прибыла в Санкт-Петербург вместе с делегацией своих соотечественников по приглашению губернатора города Александра Беглова и познакомилась в России с удивительными людьми.

Гости из Нигерии и Пуритании также остались под приятным впечатлением от праздника и очень благодарны за гостеприимство россиянам.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что праздник «Алые паруса» завершился в Петербурге исполнением двух гимнов.