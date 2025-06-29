Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Главной темой праздника выпускников стала симфония надежды, мечты и побед. И той Победы, которая в сердце каждого россиянина — в Великой Отечественной войне.

В сезон Белых ночей в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 28 июня собрались десятки тысяч вчерашних школьников из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны, чтобы увидеть красочное шоу праздника выпускников «Алые паруса», который в 2025 году отмечает 20-летие со дня возрождения.

Почетными гостями стали более 500 выпускников из городов Донецкой Народной Республики, в том числе города-побратима Санкт-Петербурга — Мариуполя. Еще столько же — из Венесуэлы, Кубы, стран Африки, Белоруссии, Киргизии, Эстонии, Молдовы.

Всемирно известное шоу традиционно стартовало грандиозным концертом на Дворцовой площади. На сцену с пожеланиями успеха, счастья, любви и невероятных свершений вышли поздравить — группа «5Утра», Akmal', Надежда Кадышева, The Hatters, Зара, Вадим Самойлов и «Агата Кристи», BEARWOLF, «Иванушки International». Ведущими вечера стали Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина.

По традиции в начале концертной программы на сцену вышел с приветственной речью губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который ударом в рынду дал старт празднику выпускников «Алые паруса».

«Салют, выпускники! — начал свое приветствие глава города. — С праздником, наследники! Сегодня здесь, на Дворцовой, Санкт-Петербург приветствует выпускников со всей России, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Гагаузии, Абхазии, нашего города-побратима Мариуполя, Вьетнама, Африки, Венесуэлы, Кубы! Добро пожаловать в Санкт-Петербург! „Алые паруса“ — это праздник выпускников всего мира! Этот праздник дарит вам Россия! В России живут смелые, добрые и искренние люди!»

После этого вся площадь Северной столицы залилась громкими возгласами: «Россия! Россия! Россия!»

В ответ на это губернатор отметил, что наша страна дает огромные возможности, где каждый — от школьника до президента — верен своей стране, своим друзьям, своим идеалам и готов сражаться и побеждать за них, как победили наши отцы и деды 80 лет назад.

Главной темой этого года стала симфония надежды, мечты и побед. И той Победы, которая в сердце каждого россиянина — в Великой Отечественной войне.

Каждый из концертных блоков красочного шоу стало олицетворением тех качеств, которые ведут к победе. Все элементы выступлений — танцы, видеографика, музыка — были наполнены особым значением и несли глубокую смысловую нагрузку: переход к новым горизонтам, сохранение традиций и мудрости прошлого, надежда и вера, любовь, сила духа, преодоление границ, гордость за родную страну, уважение к историческому наследию.

Олицетворением концепции стала сцена на Дворцовой площади, которая при помощи сложнейших технологический конструкций и решений превратилась в окно возможностей будущего выпускников, на подоконнике которого лежала большая книга, собравшая в себе память, традиции и мудрость прошлого. Рядом с ней расположился горшок с ростком, символизирующий надежду и будущее. А вдалеке плывет бриг «Россия» под алыми парусами. И в этот момент от книги отрываются страницы, на которых обозначены главные темы выступления каждого из артистов — Надежда, Любовь, Единство, Смелость, Мудрость и Хитрость, Воля и Дух, Радость и Ликование, Память о победах предков, Подвиги героев.

Масштабное зрелище создавали лучшие мастера своего дела, благодаря труду которых в центре Петербурга было собрано четыре километра сложнейших металлических конструкций, возведенных с ювелирной точностью. Объем декораций составил впечатляющие 200 кубических метров. Огромные баннеры, общей площадью в три с половиной тысячи квадратных метров, создали эффектное визуальное пространство, погружающее гостей в мир «Алых парусов».

Особое внимание было уделено самой масштабной композиции: огромной Жар-птице с размахом крыльев в десять метров. Она стала одной из важных частей праздничного оформления, символизируя мечты и стремления выпускников, отправляющихся в самостоятельный полет во взрослую жизнь, в которой добро обязательно должно одержать победу над злом.

В концертной программе была затронута одна из самых трагических страниц в истории города на Неве — Блокада Ленинграда. Седьмая симфония Шостаковича в исполнении оркестра и хора под управлением композитора Николы Мельникова послужила напоминанием о силе человеческого духа и стойкости жителей Северной столицы.

Завершился концерт жизнеутверждающей песней «Прекрасное далеко», которая обозначила для выпускников простую истину — какие бы тяжелые испытания ни выпали на долю человека, надо побеждать и идти вперед. Вместе со своей страной.

В 00:40 с Дворцовой площади праздник «Алые паруса» продолжился в акватории Невы, где с героями нового времени в Год защитника Отечества на языке музыки состоялся разговор о победе добра над злом, вере в себя и любви к Родине.

На экране появляется бумажный кораблик с алыми парусами, который трансформируется в письмо-треугольник времен Великой Отечественной войны, залетающее через окно в одну из ленинградских квартир. И в секунду зритель переносится на набережную Невы, где уже в современное время девушка пытается дозвониться до своего друга на празднике выпускников. Но у него садится телефон, и он не может ее найти в толпе. Юноша бросается во двор в надежде найти там связь. Там он встречает человека, дарящего ему волшебный ключ.

В это же время, такой же ключ от незнакомца на набережной получает и искавшая его девушка. Параллельно с этим молодой человек открывает дверь за дверью и оказывается на празднике выпускников, где начинает свой «Разговор со счастьем», но чтобы найти его, предстоит пройти большой путь. И вот он натыкается на необычную дверь, на которой написано «Восток». И вновь волшебный ключ помогает ее открыть. Герой оказывается у подножия снежной горы, по которой альпинист поднимается, чтобы водрузить на вершину флаг России.

«Так оставьте ненужные споры!

Я себе уже все доказал -

Лучше гор могут быть только горы,

На которых еще не бывал. На которых еще не бывал», — символизирует текст песни Владимира Высоцкого будущие испытания и новые вершины выпускников.

И вот альпинист, несмотря на зной и вьюгу, достигает своей цели, гордо развеивая флаг под озаренным салютом небом, олицетворяя собой Победу воли.

В дверь с ручками в виде сердца входит выпускница и на фоне разводящегося Дворцового моста, и начинается новый рассказ:

«Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга

Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда».

Строчки песни «Звенит январская вьюга» звучат, как напоминание о том, что нужно оглянуться вокруг — счастье может быть совсем рядом. И совершенно не нужно бояться, что чувство может оказаться ложным. Ведь Победа любви должна состояться при любых обстоятельствах.

И вот юноша оказывается у новой таинственной двери, через которую он попадает в лабораторию по разработке токамака — экспериментальной установки для изучения и реализации управляемого термоядерного синтеза. Процесса, который лежит в основе работы звезд. Герой рассказа о Победе науки мечтает о небе и полете над Землей, однако его возлюбленная сомневается: «Это мечты, и ничего в них нет». Но мечта должна реализовываться, и он идет по своей «Дороге в облака», достигая поставленной цели, обещая избраннице вернуться, когда она его позовет.

Путешествие через волшебные двери-порталы у выпускницы продолжается в блокадном Ленинграде. И под трогательные слова «Темной ночи» зритель переносится вместе с героиней в вечер перед боем.

«Только ветер гудит в проводах тускло звезды мерцают

В темную ночь ты любимая знаю не спишь

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь…»

Кадры трансляции переносятся в наше время, соединяя поколения. Бойцы Специальной военной операции (СВО) смотрят в прошлое, на своих прадедов.

«Внимание! Говорит, Москва! Великая Отечественная война победоносно завершилась! Сегодня мы салютуем доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-морского флота, одержавшим эту блестящую Победу артиллерийским залпами из тысячи орудий!» — звучит голос Юрия Левитана, напоминая, что впереди обязательно будет Победа.

Взоры Героев направлены в сторону Троицкого моста, где расположились легендарные «Катюши», известные как БМ-13. С июля 1941-го они крушили врага и с тех пор стали символом огневой мощи. Немцы прозвали эту установку «органом Сталина» за ее сокрушительную силу.

Под звуки песни с одноименным названием в исполнении духового оркестра небо над Невой украсили сотни залпов из установок, символизируя Великую Победу. К слову, одна из них была специально доставлена для праздника «Алые паруса» из музея, экспонатом которого она является. Сохранившаяся со времен Великой Отечественной войны установка, бережно охраняется патриотическим объединением «ЛЕНРЕЗЕРВ», которое поддерживает ее в отличном состоянии.

За большим длинным столом собираются семьи из разных эпох — с 1945 года по наши дни. На добрый и светлый праздник Победы традиций заглядывает и наш путешествующий по порталам выпускник.

«Мы все спешим за чудесами

Но нет чудесней ничего

Чем ты земля под небесами

Где крыша дома твоего».

На столе появляется самовар с огромными сушками, гуляет свадьба, веселятся дети, школьница с разноцветными шарами и олимпийским мишкой радуется величайшим достижениям. Кто-то жарит шашлыки, играет в приставку, нянчит детей или собирается на шествие Бессмертного полка. Но всех их объединяет «Семейный альбом» и крыша их родного дома под названием — Россия.

Праздник веры в светлое будущее продолжается сказочным Огнепадом на створках Дворцового моста, а на его фоне Золушка исполняет композицию на балалайке. Ее нежная и добрая улыбка напоминание о детских мечтах. Ведь после этого в акватории Невы появляется долгожданный бриг «Россия» под алыми парусами.

«Я люблю тебя жизнь, что само по себе и не ново», — поет Грей на палубе парусника.

Впереди у выпускников любовь, дружба, дети и необъятные просторы страны для величайших достижений. Но годы летят, и важно помнить память погибших солдат, защищавших Родину, и тогда признание жизни в любви будет всегда взаимным.

Внимание переносится в акваторию Невы, где свое победоносное шествие продолжает парусник под алыми парусами, на набережной ему машут будущие герои России, а небо Петербурга украшено тысячами залпов салюта.

А наши выпускники с волшебными ключами, наконец, находят друг друга на набережной среди тысяч отмечающих праздник подростков. Двери вновь открываются, и уже в акватории Азовского моря шествует парусник «Ассоль» в Мариуполе. Под звуки летней композиции «Тополиный пух» на юге России зажигают и влюбляются мариупольские вчерашние школьники. Город-побратим Санкт-Петербурга принимает праздник «Алые паруса» уже в четвертый раз.

И мы вновь возвращаемся в Петербург, где звучит Гимн России. К исполнению важной для страны композиции вместе с участниками «Алых парусов» присоединяются и находящиеся в зоне СВО бойцы Вооруженных сил Российской Федерации. Они искренне улыбаются, наблюдая за трансляцией праздника в Северной столице — будущее поколение любит свою Родину и верит в ее величие и мощь.

Под залпы салюта свое шествие продолжает бриг «Россия». В этом году у него новый маршрут — парусник стартовал от Сенатской площади. Корабль-мечта прошел через разведенный створ Дворцового моста, а затем, следуя вдоль живописной Дворцовой набережной, совершил эффектный разворот на 360 градусов у Зимней канавки. После этого бриг направился к Троицкому мосту, чтобы поприветствовать всех выпускников.

В завершение праздника «Алые паруса» прозвучал «Гимн Великому городу» из балета «Медный всадник», который, сидя за белым роялем, исполнил итальянский пианист Лоренцо Баньяти. В прошлом году он был настолько впечатлен масштабом и красотой выпускного в Петербурге, что без раздумий согласился принять участие в мизансцене, расположенной на крыше одного из зданий Адмиралтейской набережной.

И вновь с Троицкого моста салютовали легендарные «Катюши», а сопровождавшие залп военные времен Великой Отечественной войны отдали честь будущим Защитникам Отечества.

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся 28 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью одноименного фильма по повести Александра Грина. Мероприятие проводилось до 1979 года, а затем, после многолетнего перерыва, в 2005 году добрая традиция была возрождена по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Петербурга и Пятого канала.