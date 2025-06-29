Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Гватемале

Фото: www.globallookpress.com/Jiang Chao

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Эпицентр землетрясения пришелся на Эль-Ок-ано-Пакчо-фико, напротив порта Сан-Хосе.

В Гватемале зафиксировали землетрясение на побережье западного департамента Эскуинтла. Магнитуда составила 5,5. Об этом сообщил Институт сейсмологов, вулканологов, метеорологов и гидрологов Гватемалы (INSIVUMEH) на своей странице в соцсети X.

Эпицентр землетрясения пришелся на Эль-Ок-ано-Пакчо-фико, напротив порта Сан-Хосе. Как отметил Институт, толчки ощущались сразу в нескольких департаментах страны.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Неделю назад в Эквадоре было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Его очаг залегал на глубине 45,5 км и находился недалеко от города Наранхаль провинции Гуаяс. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Киргизии произошли два землетрясения подряд с интервалом в шесть минут.