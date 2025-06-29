Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Музыкант также вспомнил про свой выпускной вечер.

Солист группы The Hatters Юрий Музыченко призвал выпускников быть самостоятельными по жизни. Об этом он сказал 5-tv.ru на празднике выпускников «Алые паруса — 2025».

На протяжении всей жизни их ранее сопровождали родители и учителя. Но теперь все будет по-другому. Теперь бывшим школьникам придется самим принимать решения в жизни, отметил музыкант.

«Вас сюда привели на этот выпускной. Вот страна вам забабахала эту ночь. А дальше, пожалуйста, сами!» — сказал Музыченко.

Также певец рассказал про свои впечатления от выступления перед юными зрителями на «Алых парусах». По его словам, это сильно отличается от его обычных концертов. Все-таки на их выступления обычно приходят фанаты, а здесь каждый год — новая публика.

Также артист предался воспоминаниям о собственном выпускном вечере, сказав, что у него этот праздник прошел в кинотеатре «Победа» областного города Гатчина. У Музыченко остались теплые воспоминания.

«Многие может мне сейчас не поверят, но я свой выпускной помню», — отметил Юра.

Связано это было с тем, что на следующий день ему нужно было идти подавать документы в вуз.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что солист The Hatters обратился к молодежи на «Алых парусах». Музыканты дали важное наставление выпускникам.