«Играет на фортепиано»: Елизавета Арзамасова рассказала о воспитании своих детей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса не против, чтобы Лия и Лев пошли по ее стопам.

Российская актриса Елизавета Арзамасова рассказала, что ее трехлетний сын Лев уже осваивает фортепиано. Также знаменитость не против того, чтобы дети пошли по ее стопам. Об этом Арзамасова рассказала изданию Super.

«Лева играет уже на фортепиано немножко, двумя пальцами, поет при этом. <…> «Если бы мои дети захотели связать свою жизнь с кино и с театром, я бы им сказала: «Дерзайте! И удачи вам и вдохновения на этом интересном пути», — рассказала актриса.

При этом Арзамасова отметила, что не против, чтобы ее дети в будущем пошли по ее стопам. Однако пока она выступает лишь в роли наблюдателя, чтобы потом помочь сыну Леве и дочери Лие развить их лучшие качества.

Полнометражный фильм «Папины дочки. В кино» выйдет в прокат осенью. Картина расскажет о путешествии семьи Васнецовых-Васильевых на торжество в Кисловодск. Съемки пройдут в Кисловодске и Москве. В актерский состав войдут актеры сериала «Папины дочки. Новые» — спин-оффа оригинального проекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Елизавета Арзамасова показала свою дочь впервые после скандала вокруг Ильи Авербуха.