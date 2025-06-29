Добро побеждает зло: BEARWOLF устроила театральное шоу на сцене «Алых парусов»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Валерия выступила в блоке Воля и Дух. Ее песни лучше любых других отображают эти два важных слова.

Настоящая Валькирия российского шоу-бизнеса певица Валерия BEARWOLF, захватившая топ-чаты музыкальных платформ, показала выпускникам, как нужно бороться в жизни с испытаниями и искушениями. Театральным шоу артистка показала, что добро всегда побеждает зло.

Валерия выступила в блоке Воля и Дух. Ее песни лучше любых других отображают эти два важных слова. В музыкальном попурри мы вместе с певицей смогли пройти через тернии к свету. BEARWOLF на сцене прожила истинный путь героя из любой сказочной истории.

Валькирия

Гроза и тьма на фоне выступления Валерии были настолько реалистичными, что зрители смогли погрузиться в атмосферу надвигающейся беды. Казалось, что воины-танцоры за спиной BEARWOLF сейчас пойдут в бой. Нагнетающие тени создали нужное чувство тревожного предвкушения перед главным сражением в жизни.

«Не ходи там, где темно. Врагам назло», — поет Валерия, когда на экране появляется, словно живой, демон зла с горящими огнем глазами.

У BEARWOLF, безусловно, есть талант рассказчика. Зрителям легко представить себя в центре событий, потому что музыкой артистка смогла передать целую историю, сошедшую со страниц эпоса.

GODZILLA

После бури эмоций, конечно, следует композицию про то, что гроза не грозила. Что сразу настраивает на мысль: нам горы по колено, мы все преодолеем с помощью силы воли и духа.

Сцена превращается в феерию водного шоу: фонтаны искрят так, что их брызки порой попадают на певицу. Танцоры поднимаются в воздух, изображая посланников тьмы. Те, кто остался рядом с Валерией, окружают ее и как будто стараются подавить. Но благодаря внутреннему стержню она смогла их победить.

Один в поле воин

И наконец-то! Сквозь тьму на сцену Дворцовой площади пробивается свет.

«Моя душа как сталь, и так-то мне не жаль. Летаю в темноте. В темноте видела путь к себе. Они думали, ты болен, а ты — непобедим», — поет Валерия и выпускники вторят ей, потому что важно среди зла не терять себя.

Жар-птица летает над BEARWOLF как символ надежды на выход из пытающейся запутать ее тьмы. Вода, олицетворяющая непроглядную, холодную темноту, сражается с огнем силы добра, который выпускает птица.

Посмотри в глаза

Знаменитая песня Натальи Ветлицкой в новом прочтении BEARWOLF ставит идеальную точку в ее выступлении. Жар-птица раскрывает крылья во всю свою мощь, освещая и охватывая зрителей «Алых парусов». Особенно эффектно такой яркий элемент смотрится на фоне уже потемневшего неба Питера. На сцене появляются посланники добра в белой одежде.

В финале жар-птица взлетает, вода исчезает, а футаж меняется на картинку цветов рассветного неба. Выступление BEARWOLF говорит: добро всегда восходит над тьмой и побеждает его. И после долгой темной ночи наступит полное надежд утро. Главное — найти в себе силу духа пройти через все испытания.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отмечает юбилей — 20 лет со дня возвращения. В 2025 году ключевой темой праздника стала победа в широком смысле этого слова. В том числе в главном выпускном страны найдет отражение юбилей 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солист The Hatters обратился к молодежи на «Алых парусах».