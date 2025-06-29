Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Солист «Агаты Кристи» исполнил несколько хитов, в том числе культовый саундтрек из фильма «Брат-2».

Солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выразил благодарность участникам спецоперации на празднике выпускников «Алые паруса — 2025» на Дворцовой площади.

«Там, за ленточкой, ваши папы, дяди, братья несут нелегкую службу для того, чтобы мы с вами могли продолжать жить. Мы передаем привет мужикам, которые защищают нашу Родину. Ребята, мы вас уважаем! Мы в вас верим! Мы на войне своих не бросаем! Храни вас Бог!» — сказал свою пронзительную речь Самойлов со сцены.

Он напомнил: это мероприятие, как и другие праздники, не состоялись бы, если бы не усилия наших бойцов на фронте.

Артист исполнил песню «Никогда», которая является саундтреком к фильму «Брат-2». Однако эта композиция в последнее время стала не только олицетворением героя Сергея Бодрова, но и символом веры. Веры в будущее.

«Я не забуду о тебе никогда, с тобою буду до конца», — поется в песне.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Кадышева вышла на сцену «Алых Парусов» под визг выпускников. Будущие студенты с особым трепетом ждали исполнительницу хита «Течет ручей».