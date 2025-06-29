Звездные образы героев Отечества нашли свое отражение в выступлении Зары

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Певица попросила вернуться домой защитников страны с фронта песней на «Алых парусах».

Выступление заслуженной артистки РФ Зары под песню «Ты вернешься» на «Алых парусах» было наполнено звездными образами героев Отечества: от императрицы Екатерины Великой до защитников России на специальной военной операции (СВО).

Звезды на экране собирались в линии созвездий, в которых просматривались лица знаменитых деятелей прошлого, кто трудился на благо нашей страны. Среди них космонавт Юрий Гагарин, император Петр Первый, маршал Георгий Жуков. И те, кто сейчас храбро защищает наше мирное небо над головой на фронтах СВО. Сияние небесных тел олицетворяет, что их подвиги никогда не угаснут и мы будем помнить о них вечно.

Певица выступила в блоке памяти о победах предков и подвигов героев СВО. Композиция Зары «Ты вернешься» отсылает нас к тем, кто сейчас сражается за Отечество. Матери, жены и другие близкие люди с нетерпением ждут возвращения российских военнослужащих с долгожданной победой.

«Ты вернешься ко мне. Мое солнце взойдет даже в темную полночь», — поет Зара. И весь зал замирает, осознавая эту простую, но важную мысль.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие знаменуется сразу двумя юбилеями. Прошло 20 лет с дня возвращения «Алых парусов». А 80-летие победы в Великой Отечественной войне стало ключевой темой праздника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Надежда Кадышева вышла на сцену «Алых Парусов» под визг выпускников.