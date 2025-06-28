Надежда Кадышева вышла на сцену «Алых Парусов» под визг выпускников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Будущие студенты с особым трепетом ждали исполнительницу хита «Течет ручей».

Народная артистка России Надежда Кадышева вышла на сцену праздника «Алые Паруса — 2025» под шквал восторженных визгов и аплодисментов выпускников. Она стала одним из самых ожидаемых артистов вечера. Певица исполнила хиты: «Широка река», «Виновата ли я», «Я не колдунья», «Плывет веночек», «Течет ручей».

Прежде чем звезда поднялась на сцену, ведущие мероприятия предложили создать самый большой хоровод. Этот момент стал настоящим кульминационным событием, когда ребята, не стесняясь, взялись за руки и закружились в ритме музыки. Особенно ярко «отжигали» иностранные школьники. Их искренние улыбки и задорные танцы словно добавили празднику международного колорита, демонстрируя, что дружба не знает границ. А народная артистка России вполне может быть мировой.

В общей сложности на шоу собрались около 500 человек — выпускников из разных стран, которые соединились в торжественный вечер, напомнив всем: несмотря на различия, молодежь объединяет любовь к жизни и стремление к новым вершинам. Шоу стало не просто событием, а настоящим праздником единства для всех присутствующих, где каждый мог почувствовать себя частью чего-то большого и прекрасного.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Дарья Блохина голосом Алисы дала обратный отсчет празднику «Алые Паруса».