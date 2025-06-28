Открывшая «Алые паруса» группа «5Утра» напомнила выпускникам о первой любви
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Эта часть концерта, посвящена надежде.
Открывшая праздник выпускников «Алые паруса» песня «Ромашка» группы «5Утра» напомнила о первой любви.
Открывающие шоу песни направлены на то, чтобы всколыхнуть в зрителях чувство надежды. Именно этому посвящен первый блок концертной программы, каждая часть которой наполнена глубокими и важными смыслами.
Однако главной темой «Алых парусов» в 2025 году стало 80-летие Великой Победы. Поэтому особое место в сегодняшнем мероприятии будет посвящено триумфу добра над злом. Не обойдут стороной и блокаду Ленинграда.
Кроме концерта, вчерашних школьников ждет и водно-пиротехнического шоу в акватории реки Невы и, конечно же, появление брига «Россия» с алыми парусами.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что школьница переехала учиться в Санкт-Петербург ради «Алых парусов».