Посол РФ в Молдавии призвал пересмотреть решение о закрытии Русского дома

Посол РФ в Молдавии призвал не закрывать Русский дом в Кишиневе

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Центр организовывает культурные обмены, выставки, концерты, поддерживает студентов.

Россия надеется на пересмотр Молдавией решения о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК, Русский дом) в Кишиневе, дабы сохранить культурный диалог между странами. Об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

«Если эта культура действительно ценится как часть мирового наследия, логично было бы содействовать работе центра. Надеемся, что это решение будет пересмотрено ради сохранения культурного диалога между Россией и Молдовой», — заявил дипломат.

Озеров подчеркнул, что центр организовывает культурные обмены, выставки, концерты, поддерживает студентов. Деятельность организации направлена на укрепление между народами и не представляет никакой угрозы национальной безопасности страны.

Также дипломат отметил, что помимо РЦНК на территории страны действуют культурные учреждения других стран, однако только Русский дом «оказался под давлением», хотя ему не предъявлялось никаких обвинений в нарушении закона.

По словам лидера молдавского оппозиционного политблока «Победа» Илана Шора, инициаторами закрытия Русского дома в Кишиневе выступили западные страны, а не власти страны. Политик подчеркнул, что такие действия направлены на ослабление связи между Россией и Молдавией, однако эту связь разорвать невозможно.

Партия социалистов Молдавии в свою очередь 27 июня осудила решение парламентской комиссии постепенно денонсировать соглашение с РФ о деятельности культурных центров. Туда же попадает и Русский дом. Тем временем специалисты расценивают такой шаг как проявление русофобии. Сотрудничество Молдавии и РЦНК дало возможность молдавской молодежи учиться в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве задержали двух агентов молдавской разведки.