«Алые паруса» — два раза: школьники из Мариуполя на шоу в Санкт-Петербурге
Школьники из Мариуполя посетили праздник выпускников «Алые паруса»
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ребята уже успели съездить на экскурсию по Санкт-Петербургу.
Часть гостей на празднике выпускников «Алые паруса» приехали в Санкт-Петербург из Мариуполя.
Настроение царит самое радостное и волнительное. Ребята уже съездили на экскурсию по Северной столице. Кого-то впечатлили музеи, кто-то восхитился Лахта-центром, а кто-то оценил петербургское метро.
Выпускники передали привет своим родным в Мариуполь. На вопрос корреспондента, что они загадают во время прохода брига «Россия», ребята ответили, что хотят исполнения всех своих желаний.
«Очень красивый город, очень классное мероприятие. Все очень нравится, очень классная музыка», — поделились впечатлениями мариупольцы Иваненко Максим и Ткачев Никита, отметив, что в реальности все лучше, чем на картинке.
Никита добавил, что в их городе тоже проходили «Алые паруса». Петербургский праздник ребята назвали более масштабным. Ребята собираются связать свою жизнь с программированием и экономикой.
Выпускница Анна Хоменко поделилась, что ее заветное желание будет связано со спортом. А поступать она будет в педагогический.
Еще одни выпускники из Мариуполя планируют связать свою жизнь со спортом: футболом, волейболом, хоккеем.
«Только положительные эмоции, концертная программа нравится, просто бомба», — отметили мариупольцы Егор, Максим, Алексей и Денис.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.