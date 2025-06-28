Актриса Дарья Блохина голосом Алисы дала обратный отсчет празднику «Алые Паруса»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Самый долгожданное для молодежи шоу началось на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Актриса Дарья Блохина голосом виртуального помощника Алисы дала обратный отсчет празднику «Алые Паруса — 2025».

Уникальное шоу для выпускников традиционно проходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Еще вчерашние школьники отмечают свой переход в новый этап жизни. Мероприятие традиционно собрало огромное количество будущих студентов, которые готовы ворваться в неизведанное будущее с яркими красками алых парусов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в этом году сделал широкий жест, пригласив на праздник «Алые паруса» около 500 школьников из разных уголков мира. Среди приглашенных молодые люди из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, а также гостей из Кубы, Боливарианской Республики Венесуэла и стран Африки.

Это решение стало символом дружбы и международного сотрудничества, предоставляя молодым людям уникальную возможность насладиться атмосферой праздника и прочувствовать магию Санкт-Петербурга. Знаменитые «Алые паруса» обещают стать настоящим мостом между культурами, объединяющим молодежь со всего мира. Ведь самый главный посыл для подрастающего поколения: нет ничего важнее мирного неба над головой, под которым все живут в любви и согласии.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru начал прямую трансляцию праздника выпускников «Алые паруса — 2025».