Школьница переехала учиться в Санкт-Петербург ради «Алых парусов»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Этот праздник помогает весело расстаться с детством.
Школьница Стефания Глинка переехала в Санкт-Петербург, чтобы стать частью праздника «Алые паруса». Об этом девушка рассказала корреспонденту 5-tv.ru.
«Я, если честно, скажу по секрету, в Петербург переехала просто ради того, чтобы в 11-м классе попасть на праздник „Алые паруса“. И переехала я из города Севастополь, Республика Крым», — призналась Стефания.
Жительницей Северной столицы она стала в прошлом году.
Выпускница отметила, что окончание школы, конечно, заставляет почувствовать грусть, однако «Алые паруса» помогают очень ярко и весело расстаться с детством.
«Все впереди очень интересное, яркое, но с другой стороны открываются новые волнительные горизонты, серьезные шаги, самостоятельные решения», — подчеркнула Глинка.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что выпускники Венесуэлы прибыли на «Алые паруса».