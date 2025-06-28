«Надеюсь выпускной застать»: где сейчас учится Алина Загитова

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девушка получает сразу два образования.

Фигуристка Алина Загитова надеется застать свой выпускной, так как через год она получает диплом Российского государственного университета физической культуры (РГУФК). Об этом спортсменка рассказала в беседе с изданием «Чемпионат».

«Учусь в магистратуре РАНХиГС, через год заканчиваю РГУФК. Надеюсь, что у меня получится хотя бы один реальный выпускной застать. Но мы не знаем, что будет завтра, все постепенно», — поделилась она.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также чемпионкой мира 2019 года. Неоднократно спортсменка завоевывала золото в соревнованиях среди юниоров в начале профессионального пути.

В сезоне 2019–2020 годов Загитова заявила о перерыве в своей карьере на льду. На данный момент Алина пока не возвращалась к выступлениям. Она является единственной в России и второй в мире, кто смог завоевать все титулов в мировом фигурном катании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная фигуристка Александра Трусова рассказала о своих планах на учебу.