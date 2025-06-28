Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом
Министр иностранных дел России прилетел в Киргизию
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
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Российский дипломат примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Министр иностранных део РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом, сообщает корреспондент «Известий». У трапа главу российского МИД встретила делегация Киргизии и посол РФ в Бишкеке.
В рамках поездки у Лаврова запланированы встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым и главой республики Садыром Жапаровым.
Также Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран — участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее Сергей Лавров посетил Узбекистан. Как писал 5-tv.ru, во время переговоров с главой государства Сердаром Бердымухамедовым обсуждались не только вопросы двустороннего сотрудничества, но и обстановка во всем азиатском регионе.
По окончании переговоров Сергей Лавров возложил цветы к мемориальному комплексу «Народная память», отдав дань уважения героям, принявшим участие в Великой Отечественной войне.
Затем министр отправился на встречу с туркменским коллегой, во время которой отметил, что взаимодействие дипломатических ведомств высоко ценится Москвой.
Позже глава российской дипломатии встретился с коллегой из Лаоса. Обсуждали украинский кризис.