Фото, видео: 5-tv.ru

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На главной площади Северной столицы завершается саундчек артистов, уступая место приезжающим выпускникам.

Считанные часы остается до старта в Санкт-Петербурге грандиозного шоу «Алые паруса», которые в 2025 году празднует 20-летие. На Дворцовой площади все готово к проведению самого популярного праздника выпускников, где на их глазах развернется настоящая технологическая революция.

Тысячи квадратных метров экранов-трансформеров, летающие декорации, музыкальные фонтаны из настоящих бассейнов и многое другое, что поразит даже самого искушенного зрителя. К слову, летать будут не только предметы, но и артисты. Надежда Кадышева, Зара, Вадим Самойлов — основатель и лидер группы «Агата Кристи», Akmal', Bearwolf, группы 5УТРА и The Hatters, Иванушки International — каждый из них готовит для выпускников свой особенный сюрприз.

К этой минуте на главной площади Северной столицы завершается саундчек артистов, уступая место приезжающим на праздник выпускникам.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Выпускной собрал все ключевые награды ивент-индустрии. И каждый год становится только масштабнее и зрелищнее. В этом году планку подняли: одна из сцен водно-пиротехнического шоу будет организована на крыше отеля «Санкт-Петербург»!

И конечно же главным событием праздника станет появление в акватории невы брига «Россия» под алыми парусами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем удивят выпускников «Алые паруса» в 2025 году.