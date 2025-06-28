Лучше отказаться: какие обезжиренные продукты могут быть опасны

Фото: 5-tv.ru

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Одна из самых главных ошибок любителей диет — невнимательность к составу.

Если вы придерживаетесь диет и покупаете обезжиренные продукты, будьте внимательны. Их составы могут таить опасность из-за наличия углеводов, которые добавляют для усиления вкуса. О вреде такой еды рассказала в беседе с Газета.ру врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Эксперт порекомендовала тщательно изучать этикетки того, что вы берете в магазинах. Врач уточнила, что от обезжиренных продуктов в чистом виде никакого коварства ожидать не стоит.

«Если взять обезжиренный, но сладкий йогурт, то в нем может содержаться 0,5 г жира, 2,5-3,5 г белка на 100 г продукта, и очень большое количество углеводов в виде сахаров. То же самое касается, например, и обезжиренного мороженого. И, конечно, от таких продуктов лучше отказаться», — поделилась специалист.

Устинова рассказала, что одна из самых главных ошибок человека, сидящего на диете, — невнимательность к составу употребляемых продуктов. Эксперт также отметила, что не нужно отказываться от жиров полностью.

«Даже если вы худеете, важно потреблять достаточное количество белков, жиров и снижать потребление углеводов», — добавила врач.

По ее словам, рассчитать необходимое количество калорий и БЖУ (белков, жиров, углеводов) для вашего индивидуального рациона поможет диетолог после консультации.

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