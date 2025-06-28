Военные ВС РФ эвакуировали трофейный танк ВСУ Leopard 2 в ДНР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевая машина находится в полностью рабочем состоянии.

ВС РФ эвакуировали в ДНР принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ) трофейный танк немецкого производства Leopard 2, кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Танк в полностью рабочем состоянии российские бойцы захватили под Красноармейском. У боевой машины практически не повреждена. Ее погрузили на платформу и закрепили цепями для транспортировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитники Донбасса за минувшие сутки освободили наследный пункт Новая Кругляковка. Об этом стало известно из сводки Минобороны РФ за неделю.

Всего на данном участке фронта за неделю противник потерял более 1410-ти боевиков, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 американского производства, а также бронеавтомобиль «Cobra II» турецкого производства. Было уничтожено и другое оружие, поставленное странами НАТО, а также поражены 26 складов с боеприпасами ВСУ.