«Выстрел в колено»: Фицо прокомментировал возможный отказ ЕС от российского газа

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Премьер-министр Словакии отметил, что в таком случае больше всего пострадает именно его страна.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил возможный полный отказ ЕС от импорта российского газа с выстрелом в колено. Об этом он заявил в в эфире радиостанции Rádio Slovensko.

По мнению Фицо, в случае, если будет принято такое решение, это сильно ударит по Словакии.

«Мы будем [после остановки поставок] наиболее пострадавшей страной», — считает премьер-министр.

Он добавил, что подобные планы ЕС — «очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией». Свою позицию до Еврокомиссии Братислава уже донесла.

Также Фицо отметил, что по итогам последнего заседания Евросовета не увидел, что Евросоюз хочет приблизить завершение украинского конфлита.

Премьер-министо Словакии уже заявлял, что если прекратится импорт российского газа в Европу, регион лишится трех с половиной миллиардов кубометров энергоносителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия заблокировала принятие очередного, 18-го пакета санкций Евросоюза против России. На саммите ЕС премьер Роберт Фицо подчеркнул: ограничения не просто неэффективны, они еще и серьезно подрывают экономику европейских стран.