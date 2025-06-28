Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья по вторник

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Жителей столицы ждут грозы и сильный ветер.

В столице с 29 июня по 1 июля ожидается гроза с сильными порывами ветра, рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В период с 29 июня по 1 июля ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — написали в Telegram-канале ведомства.

В эти дни стоит обходить рекламные щиты, а также неустойчивые конструкции. Парковать машины рекомендуется только в безопасных для этого местах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичная погода в июле будет относительно умеренной. Об этом 5-tv.ru рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист добавила, что на первой неделе месяца стабильности в погоде не ожидается, начало июля предвидится прохладным. Эксперт добавила, что окончательный вердикт по прогнозу будет 30 июня, так как метеорологические данные ежедневно корректируются.

Как отмечет синоптик, большинство расчетов говорит о том, что среднемесячная температура июля окажется выше нормы. Однако, сколько составит это превышение, пока неизвестно.