Легкомоторный самолет Як-18Т потерпел крушение в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На месте падения судна обнаружены четыре тела.

Легкомоторный самолет Як-18Т потерпел крушение в Московской области. Предварительно, погибли четыре человека, находившиеся на борту, сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе деревни Паново недалеко от Коломны. После крушения лайнер загорелся. В данный момент на месте работают экстренные службы.

В МЧС уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 13:38. Возгорание удалось ликвидировать в 14:10. На земле разрушений нет. Известно, что самолет вылетел с аэродрома Северка.

В МЧС также подтвердили гибель четырех человек в результате крушения самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморском крае разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Крушение произошло около аэродрома государственной авиации Новонежино. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все детали инцидента.

По данным правоохранительных органов, воздушным судном управлял гражданин 1969 года рождения. Он погиб при падении летательного аппарата. Других лиц в момент происшествия на борту не было.

Согласно предварительной информации, хозяин самолета на время передал летательный аппарат своему погибшему товарищу, чтобы тот самостоятельно отточил навыки пилотирования.