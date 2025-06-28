Безос потратил на свадьбу с Санчес в Венеции больше 50 миллионов долларов

Фото: Reuters/@laurensanchezbezos via Instagra

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На торжество были приглашены около 200 звезд и представителей бизнес-элиты.

Трехдневная свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес стоит больше 50 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters.

В одном из самых романтичных городов Италии — Венеции — миллиардер Джефф Безос и журналист Лорен Санчес решили провести роскошное торжество по случаю своего бракосочетания. На мероприятие, длившееся с 26 по 28 июня, съехались более 200 гостей. Поздравить влюбленных пришли дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо и многие другие.

В публикации сказано, что «свадьба века» обошлась как минимум в 50 миллионов долларов. При этом, согласно оценке Министерства туризма Италии, суммарный экономический эффект от данного мероприятия составит порядка 1,12 миллиарда долларов.

Несмотря на это, местные жители были недовольны предстоящей свадьбой Безоса и Санчес. По их мнению, власти просто продали Венецию ради праздника богатейших людей планеты. Из-за этого в городе несколько дней длились протесты. Безос пытался сгладить конфликт, попросив гостей не приносить подарки, а жертвовать деньги в местные фонды. Еще миллиардер перечислил три миллиона евро на охрану венецианской лагуны. Все это не помогло успокоить «гнев людской», поэтому Безос перенес торжество в удаленный от центра города район.

Джефф Безос и Лорен Санчес познакомились почти десять лет назад, в 2016 году, на премьере фильма «Манчестер у моря». Есть версия, что их объединил общий интерес к авиации. О своих отношениях пара публично заявила лишь в 2019-м, когда основатель Amazon развелся со своей первой супругой Маккензи Скотт, оставив ей четыре процента акций компании.

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