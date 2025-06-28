Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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В оборонном ведомстве рассказали об успехах российской армии за сутки.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточняется, в ходе наступательных действий в зоне ответственности восточной группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и подразделений теробороны в районах Полтавки и Малиновки Запорожской области, а также Камышевахи в ДНР.

По данным ведомства, на даном участке фронта украинская армия за сутки потеряла до 210 боевиков, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили два населенных пункта в ДНР — поселок Шевченко и село Новосергеевка.