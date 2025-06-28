Трамп назвал «упрямым ослом» главу федеральной резервной системы США

Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong

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Президент США уверен, что Джером Пауэлл мог бы сэкономить минимум 950 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп назвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «упрямым ослом» и «глупым человеком», поскольку тот не снижает процентные ставки. Хотя этим простым действием, по мнению Трампа, тот мог бы сэкономить США до 950 млрд долларов. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Он (речь про Джерома Пауэлла. — Прим.ред.) делает большую ошибку. И последствия ее ощущаются годами, потому что это касается долга», — сказал Трамп.

По словам президента США, он даже дал указания, чтобы его люди не брали займы на срок больше девяти месяцев. Американский лидер подчеркнул, что в будущем он непременно выберет на пост главы Федеральной резервной системы человека, который захочет снизить процентные ставки.

«Надо избавиться от него (Джерома Пауэлла. — Прим.ред.). Кто бы ни занял его место — он понизит ставки», — заключил Трамп.

Кроме того, Трамп выразил искренние недоумение тем, что Америка занимает позицию в рейтинге ниже 40-го места по ставкам заимствований, уступая странам, у которых экономика, по мнению президента США, намного слабее.

«Мы занимаем 40-е, 44-е, 45-е места — страны, в которые вы бы и не подумали инвестировать, платят более низкие ставки, чем США. А ведь без нас все развалится — в каком-то смысле мы контролируем мировую экономику», — отметил Трамп.

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