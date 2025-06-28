Директор «Тайгана» Олег Зубков вышел на связь из больницы после нападения льва

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Зверь порвал мужчине трахею. Врачи боролись за его жизнь.

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, переживший нападение льва, вышел на связь из больницы Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба парка в своем официальном Telegram-канале.

Олег Зубков написал письмо, в котором кратко рассказал о своем самочувствии, а также поблагодарил всех за поддержку.

«Дорогие друзья! Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку! Я скоро буду опять в строю с Вами и со своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня!!!», — говорится в опубликованном письме.

Кроме того, в сообщении пресс-службы парка сказано, что Олег Зубков самостоятельно передвигается по палате и раздает указания на листах бумаги. При этом говорить пока не может.

ЧП произошло в Крыму вечером 22 июня. Во время кормления львов один из хищников напал на Зубкова. Тот получил сильные травмы и был экстренно доставлен в ближайшую больницу, где за жизнь мужчины хирурги боролись три часа. После того как им удалось стабилизировать пациента, его отправили в медучреждение в Симферополь, а затем перевели в больницу Краснодара.

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