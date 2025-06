В штате Джорджия метеорит пробил крышу жилого дома

В американском штате Джорджия осколок метеорита пробил крышу одного из домов. Об этом сообщает агентство United Press International.

NASA has confirmed the fireball witnessed over Georgia and across the Southeast today was a meteor, shown in this video from Atlanta News First viewer Lindsey Rodney. >> https://t.co/jO9xoU3DPK pic.twitter.com/uOwYgeX3qn

Эксперты установили, что небесное тело, упавшее в штате, — особенно яркий и крупный метеор болид. Одна из его особенностей — создавать световые вспышки и звуковые удары, которые можно заметить на сотни километров.

Кстати, согласно информации агентства, после того, как небесное тело вошло в атмосферу Земли, оно практически полностью сгорело. Ударная волна не последовала. Однако одному из фрагментов все же удалось достичь земли. Именно этот осколок пробил крышу одного из домов. В результате происшествия никто не пострадал.

🚨#UPDATE: The meteor / fireball witnessed by countless people across multiple states has now been confirmed to have struck Earth. Officials say fragments of the meteorite crashed through the roof of a home in Henry County, Georgia. pic.twitter.com/9qrU1BCnyd